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Juventus arbeitet an Ruiz-Transfer

PSG-Star im Fokus der Alten Dame

Autor: | Publiziert: 20 Mai, 2026 14:16
PSG-Star im Fokus der Alten Dame

Juventus Turin plant offenbar den nächsten grossen Mittelfeld-Transfer. Laut aktuellen Berichten befindet sich Juve bereits in Gesprächen mit Paris Saint-Germain über Fabián Ruiz. Der spanische Nationalspieler soll bei den Turinern intern hoch angesehen sein.

Besonders seine technische Qualität und Vielseitigkeit gelten offenbar als perfekte Ergänzung für das Mittelfeld der Alten Dame. Juventus möchte seinem Zentrum damit offenbar mehr Kreativität und Spielkontrolle verleihen. Die Gespräche zwischen beiden Klubs sollen ohnehin offen und positiv verlaufen – auch wegen der laufenden Gespräche rund um Randal Kolo Muani. Weitere direkte Kontakte zwischen PSG und Juventus werden nach Saisonende erwartet.

Ruiz steht in Paris noch bis 2027 unter Vertrag und besitzt laut Transfermarkt aktuell einen Marktwert von rund 40 Millionen Euro. Neben Juventus wurde zuletzt auch Galatasaray mit dem 41-fachen spanischen Nationalspieler in Verbindung gebracht.

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