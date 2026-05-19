Serbisches Talent im Fokus von Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain arbeitet bereits intensiv an der Kaderplanung für den Sommer – und hat dabei ein weiteres Top-Talent aus Serbien ins Visier genommen. Laut französischen Medien beschäftigt sich PSG konkret mit Adem Avdić von Roter Stern Belgrad.

Der erst 18 Jahre alte Linksverteidiger gilt aufgrund seines offensiven Spielstils als hochinteressant für die Pariser. Intern wird Avdić offenbar als langfristige Lösung und möglicher Backup für Nuno Mendes gesehen. Zwar soll PSG wissen, dass der Youngster noch nicht bereit für eine sofortige Stammrolle auf höchstem Niveau ist, dennoch betrachten die Verantwortlichen ihn als wichtiges Zukunftsinvestment.

Mit 31 Pflichtspielen, einem Tor und drei Vorlagen machte Avdić in dieser Saison bereits auf sich aufmerksam. Roter Stern Belgrad fordert angeblich rund 15 Millionen Euro für das Talent, könnte sich aber auch auf eine niedrigere Fixsumme plus Bonuszahlungen einlassen. Neben PSG wird auch Aston Villa mit dem serbischen U19-Nationalspieler in Verbindung gebracht.