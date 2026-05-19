Mehrere Zweitligisten an Moritz Broschinski interessiert

Beim FC Basel deutet sich bereits die nächste Personalentscheidung an. Der Schweizer Klub soll laut aktuellen Berichten aktiv nach einem neuen Verein für Moritz Broschinski suchen.

Für den 25 Jahre alten Mittelstürmer hatte Basel einst rund zwei Millionen Schweizer Franken investiert. Trotz eines langfristigen Vertrags bis 2029 scheint der Angreifer sportlich jedoch keine grosse Zukunft mehr beim Klub zu haben.

Bereits in der Vergangenheit wurde der FC St. Gallen mit Broschinski in Verbindung gebracht. Demnach sollen die Ostschweizer schon im August 2025 ein Angebot über rund 700.000 Euro abgegeben haben. Aktuell liegt der Marktwert des ehemaligen deutschen U19-Nationalspielers laut Transfermarkt bei rund einer Million Euro.

Auch eine Rückkehr nach Deutschland gilt inzwischen als möglich. Nach Informationen aus dem Umfeld des Spielers sollen mehrere Vereine aus der 2. Bundesliga die Situation von Broschinski beobachten und Interesse an einem Sommer-Transfer zeigen.