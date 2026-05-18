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"Eigentlich ist alles geklärt"

Xherdan Shaqiri verrät nach letztem Saisonspiel seine eigene Zukunft beim FCB

Autor: | Publiziert: 18 Mai, 2026 10:23
Xherdan Shaqiri verrät nach letztem Saisonspiel seine eigene Zukunft beim FCB

Xherdan Shaqiri rechnet nach einer enttäuschenden Saison mit dem FC Basel mit sich selbst und der Mannschaft hart ab. Weglaufen wird der 34-Jährige jedoch nicht.

Der Vertrag des Edeltechnikers bei seinem Stammklub läuft noch bis 2027. Und diesen Vertrag will Shaqiri auch erfüllen, wie er nach der 0:4-Pleite in Lugano gegenüber «Blick» erzählt. «Ich bin einer, der vorausgehen und versuchen wird, den FCB wieder dorthin zu führen, wo er hingehört. Und das ist, um Titel zu spielen. Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Von dem her ist eigentlich alles geklärt.»

Zwischenzeitliche Spekulationen, wonach der Ex-Nationalspieler in diesem Sommer einen vorzeitigen Schlussstrich ziehen könnte, sind demnach falsch.

Mit Kritik, auch gegenüber Teamkollegen, hält Shaqiri indes nicht zurück: «Auch unsere jungen Spieler müssen lernen, dass es anders laufen kann. Ich hoffe, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen und nächste Saison wieder anders auftreten.»

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