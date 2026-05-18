Ex-Nationalspieler Kevin Mbabu könnte wieder in die Super League wechseln

Der frühere Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu hat beim dänischen Verein FC Midtjylland keine Zukunft mehr und muss diesen nach zwei Jahren verlassen. Möglicherweise kommt es zu einer grossen Rückkehr.

Gemäss «Tribune de Genève» könnte der Rechtsverteidiger ein weiteres Mal zu seinem Stammklub Servette zurückkehren. Dort spielte er bereits in der Rückrunde der Saison 2022/23 auf Leihbasis. Nun könnte Mbabu fix in Genf anheuern.

Der 31-jährige Routinier kann ablösefrei wechseln, nachdem sein Kontrakt bei Midtjylland Ende Juni ausläuft. Mit Ausnahme seines kurzen Gastspiels in Genf lief Mbabu seit 2019 ausschliesslich im Ausland auf. Damit ist nun möglicherweise Schluss.