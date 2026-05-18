Red Bull Salzburg macht Tabula Rasa und entlässt das Trainerteam

Red Bull Salzburg greift nach der 1:3-Niederlage gegen Hartberg hart durch und entlässt Trainer Daniel Beichler und einen Teil des Staffs

Die Österreicher teilen mit, dass der amtierende Chefcoach mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden wird. Neben Beichler muss auch Assistent Zlatko Junuzovic den Verein verlassen. Zudem wird der bisherige Co-Trainer Raphael Ikache in die Red Bull-Akademie rückversetzt.

Die Salzburger sind unter Beichlers Führung in der Tabelle auf den dritten Platz abgerutscht und so schlecht klassiert wie noch nie seit der Übernahme Red Bulls im Jahr 2005.

Der entlassene Trainer tat sein Amt erst im Februar dieses Jahres an und besass noch einen Vertrag bis 2028. «Leider waren die Wochen unter Daniel Beichler als Cheftrainer nicht so, wie wir uns das erwartet hatten. Wir wissen, dass er die Mannschaft in einer durchaus schwierigen Situation übernommen und viel versucht hat, um den Turnaround zu schaffen. Am Ende waren weder die Ergebnisse noch die sportlichen Leistungen so, wie wir sie von unserer Mannschaft erwarten, weshalb wir jetzt diesen Schritt setzen müssen. Wir wollen die neue Saison mit einer ganz neuen sportlichen Führung beginnen, weshalb wir diese Entscheidung rasch und dennoch nach reiflicher Überlegung und Analyse getroffen haben. Wir bedanken uns bei Daniel Beichler und auch bei Zlatko Junuzovic für ihren Einsatz und wünschen ihnen alles Gute für die weitere Karriere», sagt Geschäftsführer Sport Marcus Mann.

Wer neuer Trainer wird, ist derzeit noch offen.