Der FC Bayern verkündet Transfer von Ösi-Talent Matteo Maric

Der FC Bayern bestätigt die Ankunft des erst 16-jährigen Stürmers Matteo Maric.

Der Youngster stösst aus der Nachwuchsabteilung von Red Bull Salzburg nach München und bindet sich langfristig an den deutschen Rekordmeister. Maric wird zunächst im Bayern Campus ausgebildet und soll mittel- bis langfristig den Sprung ins Profiteam schaffen.

Nachwuchschef Jochen Sauer sagt zum geglückten Transfer: «Wir haben Matteo über einen längeren Zeitraum beobachtet. Er ist für uns eines der vielversprechendsten Talente seines Jahrgangs in Österreich und wir sind überzeugt, dass er eine Verstärkung für unsere Akademie sein wird. Wir freuen uns, dass Matteo am Campus seine nächsten Schritte Richtung Übergangsbereich machen wird und sind sehr gespannt auf seine Entwicklung bei uns.»

Der Rechtsfuss war bislang einzig und allein in seiner österreichischen Heimat beschäftigt. Nun wagt er in jungen Jahren den grossen Sprung nach München. Bislang stand er für Red Bull Salzburg vorwiegend in der U18 im Einsatz.