Markus Weinzierl ist bei einem Super League-Klub im Gespräch

Markus Weinzierl verlässt den FC Bayern, wo er seit 2024 als Sportlicher Leiter am Campus beschäftigt war, im Sommer und will wieder als Trainer arbeiten. Möglicherweise tritt er den vakanten Posten beim FC Luzern an.

Die Innerschweizer sind schon längere Zeit auf der Suche nach einem Nachfolger für Mario Frick. Erfolgreich war Sportchef Remo Meyer bislang nicht. Entweder haben ihm Kandidaten abgesagt oder er hat sich letztlich gegen sie entschieden. Laut «Blick» ist auf die Liste der Anwärter nun Markus Weinzierl gerückt.

Der 51-jährige Deutsche wäre verfügbar und verfügt über sehr viel Bundesliga-Erfahrung. Wie eng er den Schweizer Fussball bisher verfolgt, ist nicht bekannt. Bisher war er einzig in seiner deutschen Heimat tätig.

Zuletzt bewies er bei den Bayern, dass er die Nachwuchsarbeit von Vereinen sehr erfolgreich gestalten kann. Diverse Spieler aus dem Bayern-Nachwuchs haben in den vergangenen zwei Jahren ihre Debüts bei den Profis gegeben. Dies deckt sich mit dem Anforderungsprofil von Remo Meyer, der stets betont hat, dass der neue FCL-Coach zwingend eine hohe Affinität zur Förderung junger Spieler mitbringen müsse.