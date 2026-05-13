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Der FC St. Gallen verlängert mit Torgarant Boukhalfa nach nur einer Saison

Autor: | Publiziert: 13 Mai, 2026 15:53
Der FC St. Gallen verlängert mit Torgarant Boukhalfa nach nur einer Saison

Der FC St. Gallen bindet den erst im vergangenen Sommer verpflichteten Offensivspieler Carlo Boukhalfa längerfristig.

Der elffache Ligatorschütze verlängert den ursprünglich bis 2027 gültigen Kontrakt bei den Espen um zwei Jahre bis 2029. Boukhalfa stiess letzten Sommer ablösefrei vom FC St. Pauli nach St. Gallen und hat sich dort bestens eingelebt. Neben seinen elf Toren in der Super League kommen noch zwei im Cup dazu, wo den Ostschweizern am 24. Mai im Berner Wankdorf der Titel winkt.

Der Deutsche kommt beim FCSG meist im offensiven Mittelfeld zum Zug. Sportchef Roger Stilz sagt zur Vertragsverlängerung: «Carlo hat sich innerhalb von einem knappen Jahr zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt. Er passt mit seiner physischen und zielgerichteten Spielweise perfekt in unser Team. Carlo ist ein mannschaftsdienlicher Spieler, belastbar und zudem einfach ein Typ mit positiver Ausstrahlung. Wir freuen uns deshalb sehr, dass Carlo seine Zukunft langfristig bei uns sieht und wir den Vertrag mit ihm verlängern konnten.»

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