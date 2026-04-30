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Schock-Nachricht

St. Gallen erfährt schlechte Nachrichten vom ausgeliehen Verteidiger Stephan Ambrosius

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 April, 2026 15:19
St. Gallen erfährt schlechte Nachrichten vom ausgeliehen Verteidiger Stephan Ambrosius

Der FC St. Gallen hat sehr schlechte Kunde von seinem an den Karlsruher SC ausgeliehenen Abwehrspieler Stephan Ambrosius erhalten.

Der 27-jährige Deutsch-Ghanaer hat sich beim Heimspiel gegen Hannover 96 am vergangenen Wochenende bei einem Zweikampf einen Kreuzbandriss zugezogen, wie MRT-Untersuchungen bestätigt haben. Amborosius fällt somit mehrere Monate aus.

Der FC St. Gallen und der Karlsruher SC haben gemeinsam entschieden, dem Knie zunächst die nötige Ruhe zu geben, ehe über eine mögliche Operation entschieden wird.

Der KSC besitzt eine Kaufoption. Vertraglich ist Ambrosius noch bis 2027 an die Espen gebunden.

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