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Karriereende

Freiburg-Ikone Chicco Höfler hört nach 21 Jahren auf

Autor: | Publiziert: 13 Mai, 2026 14:51
Freiburg-Ikone Chicco Höfler hört nach 21 Jahren auf

Mittelfeldspieler Nicolas Höfler beendet seine Profikarriere im Sommer nach insgesamt 21 Jahren beim SC Freiburg.

Der 36-jährige Defensivstratege trat 2005 in den Klub ein und begann dort in der U17. Seither verliess er die Breisgauer mit Ausnahme einer zweijährigen Leihe zu Erzgebrige Aue (2011 bis 2013) nicht mehr. Im Sommer beendet Höfler seine Karriere nun. Bislang kommt er auf insgesamt 320 Spiele (11 Tore) für die Profis.

«Ich habe eine lange Reise hinter mir. Es war eine geile Zeit mit vielen, schönen, emotionalen Momenten, die ich erlebt habe», sagt «Chicco» Höfler: «Das ist jetzt vorbei. Es fängt ein neues Kapitel an ab dem Sommer. Das Schöne ist, dass ich weiter im Verein etwas machen darf.»

In welcher Funktion er dem Bundesligisten erhalten bleibt, ist noch offen und wird in den kommenden Wochen entschieden.

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