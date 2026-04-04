Johan Manzambi schiesst Traumtor, Urs Fischer coacht Statement-Sieg

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Noah Loosli (VfL Bochum): Ein gebrauchter Nachmittag für den Innenverteidiger, der nach einem Spiel auf der Bank auswärts gegen Magdeburg wieder in die Startelf zurückkehrte. Noah Loosli und seine Mitstreiter holten sich eine echte Packung ab und verloren mit 1:4. Immerhin stand er wieder 90 Minuten auf dem Platz.

Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf): Wieder ein gebrauchter Nachmittag für den Basler. In der 2. Bundesliga setzte es eine 0:3-Auswärtspleite gegen Kaiserslautern. Cedric Itten stand in der Startelf, blieb ohne Treffer und musste nach einer Stunde runter. Es war die dritte Niederlage in Folge.

Ulisses Garcia (US Sassuolo): Diesen Nachmittag wird Ulisses Garcia so schnell wohl nicht mehr vergessen. Der Aussenverteidiger erzielte beim 2:1-Heimsieg gegen Cagliari sein erstes Tor in der Serie A für Sassuolo. Garcia markierte dabei den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Cameron Puertas (Werder Bremen): Verlor sein Heimspiel mit 1:2 gegen Leipzig. Cameron Puertas hatte nach der ersten rund halben Stunde zwei gute Aktionen in der Offensive, seine Schüsse gingen aber entweder knapp vorbei oder wurden geblockt. Für sein Foul in der 73. Minute an der Mittellinie wird Puertas aufgrund seiner 5. Gelben Karte im nächsten Spiel gesperrt sein. Isaac Schmidt wartete vergeblich auf seine Einwechslung.

Johan Manzambi (SC Freiburg): Wäre fast zum Helden geworden, verlor aber dann doch sehr spät in der Nachspielzeit zu Hause gegen die Bayern mit 2:3. Johan Manzambi war dabei einer der auffälligsten Freiburger Spieler, kurz nach der Pause gelang ihm sogar ein Traumtor. Der Schweizer Shootingstar zog von der linken Seite rein, liess einen Gegenspieler locker stehen und drehte den Ball aus etwa 25 Metern um zwei Gegenspieler herum punktgenau ins rechte Eck. Bruno Ogbus wurde in den letzten Spielminuten eingewechselt.

M’gladbach – Heidenheim 2:2 (1:1)

Die Gäste haben von dem Punkt deutlich mehr als die gastgebenden Fohlen. Nico Elvedi stand bei Gladbach in der Startelf und holte sich die Gelbe Karte ab. Haris Tabakovic kam diesmal nur die letzten 20 Minuten aufs Feld. Auf Heidenheimer Seite feierte Leonidas Stergiou sein Comeback, er wurde kurz nach der Pause eingewechselt.

Hoffenheim – Mainz 1:2 (1:1)

Albian Hajdari hatte für Hoffenheim nach einer halben Stunde eine grosse Chance, scheiterte aber mit einem schwachen Kopfball aus wenigen Metern. Mainz jubelte dagegen, immerhin coachte Urs Fischer sein Team bei einem Topteam der Bundesliga zu einem Auswärtssieg. Captain Silvan Widmer wurde nach der Halbzeit ausgewechselt. Für Mainz war es unter Fischer der dritte Sieg in Folge.

HSV – Augsburg 1:1 (0:1)

Gleich drei Legionäre fanden bei dieser Partie den Weg in die Startelf, einer davon wurde vorzeitig zum Duschen geschickt. In der 64. Minute traf Miro Muheim einen durchgewesenen Mitspieler als letzter Mann unglücklich an der Hacke und wurde daraufhin mit glatt Rot vom Platz gestellt. Bei Augsburg gehörte Fabian Rieder ganz klar zu den Aktivposten, Cédric Zesiger wirkte in der Abwehrkette mit.