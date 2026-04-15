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Voll einsatzfähig

Das grosse Aufatmen bei Johan Manzambi nach Schreckmoment

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 15 April, 2026 23:55
Das grosse Aufatmen bei Johan Manzambi nach Schreckmoment

Freiburgs Mittelfeldspieler Johan Manzambi hat beim 1:0-Sieg der Breisgauer in Mainz am vergangenen Sonntag in der Schlussphase einen Schlag auf sein linkes Knie erhalten und musste von Betreuern gestützt das Spielfeld verlassen. Der 20-Jährige ist aber bereits wieder einsatzfähig.

Eine schwere Verletzung hat sich der Schweizer Nationalspieler bei der Aktion von Mainz-Verteidiger Anthony Caci glücklicherweise nicht zugezogen. Freiburgs Trainer Julian Schuster bestätigt am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, dass Manzambi im Rückspiel des Europa League-Viertelfinals bei Celta Vigo am Donnerstagabend spielen kann. «Er hat heute mittrainiert und wenn ich ihn einsetzen möchte, dann kann ich ihn einsetzen», so der Coach.

Die Situation rund um Manzambi sehe «ganz gut» aus. Wahrscheinlich wird der zuletzt in Topform agierende Spielmacher wieder in der Startelf stehen.

Freiburg geht mit einem 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in die zweite Partie und hat grosse Chancen erstmals in der Geschichte in ein Europacup-Halbfinale einzuziehen. Bereits der Einzug in den Viertelfinal war ein Klubrekord.

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