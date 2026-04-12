Sorgen um das linke Knie von Johan Manzambi nach Sieg in Mainz

Der SC Freiburg sorgt sich nach dem 1:0-Sieg bei Mainz 05 am Sonntagabend um Johan Manzambi.

Der Mittelfeldspieler kassiert in der Schlussphase einen Schlag von Mainz-Verteidiger Anthony Caci und bleibt erst einmal auf dem Platz liegen. Er muss behandelt werden und humpelt vom Spielfeld. Das linke Knie wird einbandagiert und Manzambi benötigt auch Unterstützung von zwei Betreuern.

Wie gravierend eine allfällig Blessur ist, werden Untersuchungen zeigen. Die Sorge ist erst einmal gross. Manzambi glänzte in den vergangenen Wochen mit seiner Topform. Unter anderem traf er bei der dramatischen 2:3-Niederlage gegen die Bayern. Ein Ausfall wäre für die Breisgauer gravierend. Auch im Lager der Schweizer Nati dürfte das Zittern gross sein. Die WM beginnt bereits in rund zwei Monaten.