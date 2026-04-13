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Ein Duo imponiert

Yann Sommer nennt die zwei aus seiner Sicht besten Serie A-Goalies der Saison

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 April, 2026 19:32
Yann Sommer nennt die zwei aus seiner Sicht besten Serie A-Goalies der Saison

Yann Sommer bestreitet seine dritte Saison bei Inter Mailand, die wohl mit dem zweiten Scudetto und möglicherweise auch dem Triumph in der Coppa Italia gekrönt wird. In einem Interview spricht der ehemalige Schweizer Nati-Goalie nun über ligainterne Konkurrenz. Zwei andere Torhüter sind ihm besonders positiv aufgefallen.

Im Gespräch mit italienischen Journalisten nennt Sommer ein Duo, von dem er imponiert ist: «Es gibt viele Torhüter in Italien, die ich sehr schätze. Ich finde, dass Mile Svilar eine starke Saison spielt – ebenso wie Jean Butez von Como. Generell ist es schwierig, weil es stark vom jeweiligen Moment abhängt.» Svilar steht bei der AS Roma bereits seit fast vier Jahren zwischen den Pfosten. Butez hat in Como Anfang 2025 begonnen.

Sommer steht inzwischen in seiner dritten Spielzeit bei Inter und kann mit den Nerazzurri die Meisterschaft und den Pokal gewinnen. So lautet denn auch das Ziel des 37-jährigen Routiniers: «Wir haben hart gearbeitet, um so weit zu kommen und nun stehen uns noch sieben sehr wichtige Spiele bevor. Die Coppa Italia und die Meisterschaft sind zwei grosse Ziele in dieser Saison, in denen wir Titel gewinnen wollen.»

Baldiger Abschied?

Ob diese beiden Titel dann auch den Abschied Sommers aus Mailand bedeuten könnten, lässt er weiterhin offen: «Ich bin sehr glücklich, hier, für diesen Verein und diese Fans zu spielen. Mir gefällt das Stadion auch sehr gut. Ich habe bisher drei Jahre bei Inter verbracht, und es war eine wirklich schöne Zeit . Danach werden wir überlegen, wie es nach dem Ende dieser Saison weitergeht.»

Angeblich möchten ihn die Inter-Verantwortlichen halten, bieten ihm aber keine Garantie mehr für den Nummer 1-Posten. Die abschliessenden Gespräche stehen noch aus.

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