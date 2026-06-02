Fabian Schär verlängert und setzt Abenteuer in Newcastle fort

Abwehrspieler Fabian Schär hält seinem langjährigen Verein Newcastle United für mindestens eine weitere Saison die Treue.

Der 34-Jährige und sein Klub bestätigten im Laufe des Dienstags die Vertragsverlängerung des Routiniers bis Juni 2027. In einer emotionalen Videobotschaft teilt Schär mit, dass er noch nicht bereit ist, die Reise in Newcastle zu beenden.

Der Innenverteidiger stiess 2018 von Deportivo La Coruña auf die Insel und bestritt seither für die Magpies 251 Partien. Weitere werden hinzukommen. Medienberichten zufolge ist Schär zu einer Gehaltskürzung bereit. Zudem hat ihm Trainer Eddie Howe aufgezeigt, dass er künftig nicht mehr zwingend mit einem Stammplatz rechnen kann.

Wegen eines Knöchelbruchs hat der Abwehrspieler die vergangene Rückrunde verpasst. Zu Beginn der neuen Saison ist er aber wieder bereit.