Inter bietet Yann Sommer neuen Vertrag an – aber als Nummer 2

Inter Mailand möchte den Weg mit Yann Sommer über diese Saison hinaus weitergehen. Allerdings nicht mehr zwingend als Nummer 1.

Die Italiener bieten dem 37-jährigen Schweizer eine Vertragsverlängerung an. Allerdings ist Sommer laut «Gazzetta dello Sport» nur noch als Nummer 2 eingeplant. Der Plan sieht demnach weiterhin vor, eine neue Nummer 1 zu holen. Namentlich genannt wird insbesondere Guglielmo Vicario (29) von Tottenham.

Sommer stiess im 2023 für knapp 7 Mio. Euro vom FC Bayern zu den Nerazzurri und ist dort seither unangefochtener Stammkeeper. Im Hinblick auf die nächste Spielzeit sehen die Inter-Bosse nun aber offenbar eine Wachablösung vor. Sommer hätten sie als erfahrenen Backup aber weiterhin gerne weiterhin im Kader.

Wie die Antwort des früheren Schweizer Nati-Goalies aussieht, ist noch unklar. FCB-Präsident David Degen hat in der vergangenen Woche erklärt, dass der Ex-Basler sein absoluter Wunschkandidat für die Hitz-Nachfolge wäre. Allerdings ist diese Option noch immer in weiter Ferne. Erst einmal muss Sommer auf das Angebot von Inter reagieren.