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Frankfurter Verteidiger

Statistik beweist: Aurèle Amenda ist ein Kopfballungeheuer

Autor: | Publiziert: 12 Mai, 2026 12:12
Statistik beweist: Aurèle Amenda ist ein Kopfballungeheuer

Der Schweizer Nati-Verteidiger Aurèle Amenda hat sich bei Eintracht Frankfurt im Laufe dieser Saison endlich den gewünschten Stammplatz erkämpfen können. Seine Kopfballstärke war ein wichtiges Argument dafür.

Die Statistikexperten des CIES in Neuenburg haben ermittelt, dass Amenda weltweit einer der besten Kopfballspieler der unter 23-Jährigen ist. Berücksichtigt wurden dabei die Defensiv-Kopfbälle im eigenen Drittel. Der 22-jährige Schweizer mit YB-Vergangenheit gewinnt herausragende 81,8 Prozent dieser Duelle. In der weltweiten Auswertung der Topligen weisen lediglich zwei Spieler noch bessere Werte auf: Leon Querfeld (Union Berlin, 83,9 Prozent) und Tiago Gabriel (Lecce, 82,4 Prozent).

Dieser kommt in Frankfurt aktuell auf der rechten Abwehrseite zum Zug. Auch in der Innenverteidigung hat er bereits diverse Partien bestritten.

Mit Karim Sow von Lausanne-Sport figuriert noch ein weiterer Schweizer in den Top 10 der Statistik. Der 22-jährige Innenverteidiger hat im eigenen Drittel 77,4 Prozent aller Kopfballduelle gewonnen – ebenfalls ein absoluter Spitzenwert.

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