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Peter Schmeichel schlägt Xhaka als Casemiro-Nachfolger vor

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Mai, 2026 15:05
Peter Schmeichel schlägt Xhaka als Casemiro-Nachfolger vor

Der frühere dänische Weltklassegoalie Peter Schmeichel schlägt bei seinem Ex-Klub Manchester United den Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka als Casemiro-Nachfolger vor.

Xhaka ist auf diese Saison hin nach zwei Jahren in Leverkusen in die Premier League zurückgekehrt und hat dort als Captain und Anführer Aufsteiger Sunderland zum sicheren Klassenerhalt geführt. Schmeichel ist von der Leistung des 33-jährigen Schweizers, der in der Vergangenheit während insgesamt sieben Jahren auch schon für Arsenal spielte, sichtlich angetan. «Ich glaube, wir sollten Xhaka holen», sagt der Ex-Keeper in einem Podcast der ehemaligen Profis Paul Scholes und Nicky Butt sowie des Komikers Paddy McGuinness.

Grund dafür ist der Abgang von Casemiro, der schon vor längerer Zeit angekündigt hatte, die Red Devils zu verlassen. Als potenzieller Nachfolger gilt Elliot Anderson (23) von Nottingham Forest. Dieser ist Schmeichel jedoch zu jung.

Der Däne ist überzeugt, dass Xhaka ManUtd weiterbringen kann. Von dessen Leistungen in Sunderland ist er vollends überzeugt: «Xhaka ist der Grund, weshalb sie dort sind, wo sie heute stehen. Er war diese Saison einfach unglaublich.»

Zudem sei er als Leadertyp genau das, was ManUtd benötige: «Seine Führungsqualitäten sind grossartig, er kann 80 Prozent aller Spiele bestreiten und er ist tatsächlich ein richtig, richtig guter Spieler.»

Ob die Klubbosse der Red Devils auf Schmeichel hören, bleibt abzuwarten. Xhakas Vertrag in Sunderland läuft erst einmal bis 2028.

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