SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Geht es nach London?

Ein Premier League-Klub bemüht sich aktiv um Xavi

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Mai, 2026 17:57
Ein Premier League-Klub bemüht sich aktiv um Xavi

Der spanische Trainer Xavi könnte im Sommer erstmals auf der Insel anheuern.

Weder als Spieler noch als Trainer war die Barça-Legende bislang bei einem Premier League-Klub aktiv. Dies könnte sich jedoch bald ändern. Die Chelsea-Bosse beschäftigen sich nach Angaben des «Independent» sehr konkret mit dem 46-jährigen Coach. Xavi ist einer der Topanwärter für die Nachfolge von Liam Rosenior, der nach nur gut drei Monaten wieder gehen musste.

Die weiteren Kandidaten heissen Francesco Farioli (FC Porto) und Xabi Alonso. Ebenfalls bereits im Gespräch waren Bundestrainer Julian Nagelsmann, Andoni Iraola (AFC Bournemouth) und Oliver Glasner (Crystal Palace). Wann die finale Entscheidung fällt, ist noch offen. Bis Saisonende ist der bisherige Co-Trainer Calum McFarlane als Interimscoach aktiv.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Mehr entdecken
Geht es nach London?

Ein Premier League-Klub bemüht sich aktiv um Xavi

5.05.2026 - 17:57
Endrick bleibt in Madrid

Arsenal und Chelsea gehen bei Brasilianer leer aus

3.05.2026 - 12:04
70 Millionen

Chelsea fordert horrende Summe für Nicolas Jackson

2.05.2026 - 13:17
Marco Silva im Fokus

Benfica könnte den Fulham-Coach als Mourinho-Nachfolger holen

29.04.2026 - 18:30
Rekurs beim CAS

Die FA sperrt Chelsea-Profi Mykhailo Mudryk für vier Jahre – Rekurs eingelegt

29.04.2026 - 16:36
Kein Vertrauensbekenntnis

Verkaufsgerüchte um Alejandro Garnacho nehmen zu

26.04.2026 - 19:59
Blick auf Jackson

Stürmersuche in Newcastle nimmt Fahrt auf

26.04.2026 - 19:25
Godts im Fokus

Europas Topklubs beobachten Ajax-Talent

26.04.2026 - 15:55
Bayern zieht nicht

Jackson kehrt im Sommer zu Chelsea zurück

26.04.2026 - 09:18
Gerücht über Wechsel

Chelsea-Trainer? Cesc Fàbregas spricht Klartext zu Spekulationen

25.04.2026 - 10:53