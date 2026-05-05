Ein Premier League-Klub bemüht sich aktiv um Xavi

Der spanische Trainer Xavi könnte im Sommer erstmals auf der Insel anheuern.

Weder als Spieler noch als Trainer war die Barça-Legende bislang bei einem Premier League-Klub aktiv. Dies könnte sich jedoch bald ändern. Die Chelsea-Bosse beschäftigen sich nach Angaben des «Independent» sehr konkret mit dem 46-jährigen Coach. Xavi ist einer der Topanwärter für die Nachfolge von Liam Rosenior, der nach nur gut drei Monaten wieder gehen musste.

Die weiteren Kandidaten heissen Francesco Farioli (FC Porto) und Xabi Alonso. Ebenfalls bereits im Gespräch waren Bundestrainer Julian Nagelsmann, Andoni Iraola (AFC Bournemouth) und Oliver Glasner (Crystal Palace). Wann die finale Entscheidung fällt, ist noch offen. Bis Saisonende ist der bisherige Co-Trainer Calum McFarlane als Interimscoach aktiv.