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Gerücht über Wechsel

Chelsea-Trainer? Cesc Fàbregas spricht Klartext zu Spekulationen

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 25 April, 2026 10:53
Chelsea-Trainer? Cesc Fàbregas spricht Klartext zu Spekulationen

Der FC Chelsea befindet sich nach der Entlassung von Liam Rosenior einmal mehr auf Trainersuche. Cesc Fàbregas hat auf ein Gerücht reagiert, er sei ein Kandidat bei den Blues.

Fünf Runden vor Ende der Saison in der Serie A hat Como 1907 unter der Cesc Fàbregas noch immer Chancen, sich für die Champions League zu qualifizieren. Muss hierfür aber auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

Vor dem Auswärtsspiel gegen Genua am Sonntag (15 Uhr) wurde Fàbregas zu dem Gerücht befragt, nach dem der Spanier ein Thema bei Chelsea sei, das sich nach der Trennung von Liam Rosenior auf Trainersuche befindet.

«Ich muss nichts dazu sagen, denn ich habe nichts vom Präsidenten gehört: Ihr sagt das, aber ich weiss nichts davon», klärte Fàbregas auf. «Es wäre im Moment töricht, über Dinge nachzudenken, die nicht wichtig sind, denn das ist für mich nicht wichtig: Das Wichtigste ist Genua, das nächste Spiel, und wir wollen alles tun, um zu gewinnen. Ich denke, ich werde weiterhin Trainer von Como sein: Meine Erfahrung als Spieler gibt mir Zuversicht.»

Das Wichtigste dabei ist der letzte gefallene Satz. Fàbregas gibt hier mehr oder weniger ein Bekenntnis zu seinem aktuellen Klub ab. Fàbregas‘ Vertrag ist noch bis 2028 gültig.

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