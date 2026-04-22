Chelsea wirft Trainer Liam Rosenior raus – keine hohe Abfindung nötig

Der FC Chelsea zieht nach fünf Liganiederlagen in Folge und dem allgemein sehr schlechten Trend der vergangenen Wochen die Reissleine und trennt sich vom erst am 8. Januar verpflichteten Trainer Liam Rosenior.

Der 41-jährige Engländer sollte bei den Londonern eigentlich eine Ära prägen und wurde deshalb mit einem langfristigen Vertrag bis 2032 ausgestattet. Nur rund drei Monate nach Amtsantritt muss er nun aber bereits wieder gehen. Zuletzt setzte es in der Premier League für Chelsea fünf Pleiten in Folge ab. Dabei resultierte ein Torverhältnis von 0:11 Treffern.

Die Qualifikation für die Champions League ist gefährdet. Interimsweise übernimmt der bisherige Co-Trainer Calum McFarlane die Betreuung der Mannschaft.

Chelsea hat sich offenbar für den Fall einer vorzeitigen Rosenior-Trennung abgesichert: Die Blues müssen laut «Sky Sports» keine hohe Abfindung zahlen.

Es gibt bereits einen Wunschkandidaten für die langfristige Nachfolge als Trainer. Er heisst Julian Nagelsmann. Eine Verpflichtung des Bundestrainers ist allerdings ziemlich kompliziert. Ein permanenter Coach wird von Chelsea erst im Sommer engagiert.