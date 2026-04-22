Chelsea träumt jetzt von Julian Nagelsmann

Bei Chelsea könnte Trainer Liam Rosenior nach nur sehr kurzer Zeit und trotz Vertrag bis 2030 nach einer rabenschwarzen Serie in Kürze bereits wieder freigestellt werden. Der Wunschkandidat für die Nachfolge heisst Julian Nagelsmann.

Der deutsche Nationaltrainer wird von den Klubverantwortlichen der Londoner laut dem «Football Insider» schon eine ganze Weile verfolgt. Bislang war ein Engagement jedoch nicht möglich. Auch jetzt ist es noch ein weiter Weg: Erstens ist Rosenior noch im Amt und zweitens ist auch Nagelsmann derzeit eigentlich nicht verfügbar: Der 38-Jährige steht beim DFB bis zur EM 2028 in England unter Vertrag. Chelsea möchte aber versuchen, ihn nach der WM im Sommer von einem Wechsel zu überzeugen.

Ein weiteres Problem: Die Blues sind dabei nicht der einzige Premier League-Klub, der sich für Nagelsmann interessiert. Auch Manchester United und Liverpool haben ihn auf ihrer Liste. Bei diesen beiden Klubs ist die Trainersituation für die kommende Saison auch noch nicht final geklärt.

Nagelsmann hatte bislang einzig Engagements in seiner deutschen Heimat. Nach Hoffenheim folgten auf Klubebene RB Leipzig und der FC Bayern. Seit September 2023 trägt er die Verantwortung bei der deutschen Nationalelf. Seinen Vertrag beim Verband hat er Anfang 2025 vorzeitig verlängert.