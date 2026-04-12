Chelsea nimmt nächsten Perspektivspieler ins Visier

Der FC Chelsea plant offenbar den nächsten Offensivtransfer und hat dabei Maghnes Akliouche von der AS Monaco ins Auge gefasst. Der französische Flügelspieler steht laut Berichten auf der Liste der Blues, die einen möglichen Wechsel im Sommer vorbereiten.

Ein Transfer dürfte jedoch kein Selbstläufer werden. Monaco würde den 24-Jährigen zwar gerne halten, könnte bei einem Angebot in Höhe von rund 60 Millionen Pfund jedoch ins Grübeln geraten. Damit bewegt sich die Personalie in einer finanziell anspruchsvollen Größenordnung.

Zudem ist Chelsea nicht der einzige Interessent. Auch Manchester United und der FC Liverpool haben Akliouche auf ihren Shortlists, während mit Tottenham Hotspur, Newcastle United und dem FC Arsenal weitere Premier-League-Klubs die Situation beobachten.