Ex-YB-Coach Adi Hütter könnte bei einem Premier League-Klub einsteigen

Der österreichische Trainer Adi Hütter ist offenbar ein Kandidat bei Tottenham Hotspur.

Die Londoner befinden sich in einer veritablen Krise: Der Mitte Februar vollzogene Trainerwechsel von Thomas Frank hin zu Igor Tudor hatte ergebnistechnisch keinerlei positiven Effekt. Mit dem Kroaten an der Seitenlinie gab es in sieben Partien ganze fünf Niederlagen und jeweils nur einen Sieg und ein Remis. Ein neuerlicher Wechsel an der Trainerfront ist möglich. Und diesbezüglich ist nun Adi Hütter im Gespräch.

Gemäss «Telegraph» ist der frühere Trainer der Young Boys, von Borussia Mönchengladbach und von Monaco ein ernsthafter Kandidat bei den Klubverantwortlichen. Der 56-Jährige musste seinen Posten bei Monaco im Oktober des vergangenen Jahres räumen und wäre entsprechend verfügbar.

Die Frage ist, ob ihm die Premier League-Verantwortlichen einen langfristigen Vertrag geben wollen. Eigentlicher Wunschkandidat soll Ex-Marseille-Coach Roberto De Zerbi sein, der auf der Insel einst mit Brighton & Hove Albion für Furore sorgte. Der Italiener scheint aber nicht bereit, sofort zu kommen. Er habe den Klassenerhalt zur Voraussetzung für ein Engagement ab Sommer gemacht. Die Spurs liegen in der Tabelle nur noch auf Rang 17 – ein mickriges Pünktchen vor dem ersten Abstiegsplatz.