So plant Inter Mailand mit Benjamin Pavard

Benjamin Pavard schlägt im Sommer erst mal wieder bei Inter Mailand auf. Beim neuen italienischen Meister liegt seine Zukunft allerdings nicht.

Inter Mailand hat keine Verwendung mehr für Benjamin Pavard. Der Journalist Nicolò Schira berichtet, dass Pavard in den Plänen von Trainer Cristian Chivu keine Rolle spielt. Deshalb werde Inter versuchen, den Innenverteidiger endgültig loszuwerden.

Pavard ist noch bis Ende der laufenden Saison an Olympique Marseille verliehen. Der französische Erstligist ist aber nicht nachhaltig überzeugt von dem 30-Jährigen und wird daher darauf verzichten, die mit Inter vereinbarte Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro zu ziehen.

Bei OM ist Pavard zwar gesetzt und kommt auf 36 Einsätze (2728 Minuten) in dieser Saison. Les Phocéens sind aber nicht ganz von seinen Leistungen überzeugt, zudem soll das Gehalt nach Marseilles Ansicht zu hoch sein.

Welchen Weg Pavard im Sommer einschlagen wird, ist noch komplett offen. Sein Vertrag bei Inter läuft 2028 aus. Spuren aus der jüngeren Vergangenheit, etwa zu Borussia Dortmund oder Al-Hilal, wurden bisher nicht wirklich konkret.