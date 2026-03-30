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Rückkehr realistisch?

Das läuft zwischen Yann Sommer und dem FC Basel zurzeit

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 März, 2026 22:17
Das läuft zwischen Yann Sommer und dem FC Basel zurzeit

Klubboss David Degen und auch Sportdirektor Daniel Stucki haben Yann Sommer zuletzt beide öffentlich zum absoluten Wunschgoalie des FC Basel erklärt. Beide schoben ihren Aussagen indes jeweils ein dickes Aber hinterher. Dieses besteht weiterhin.

Die Zukunft des Inter-Keepers ist weiterhin ungewiss. Die «Gazzetta dello Sport» berichtete in der vergangenen Woche, dass die Nerazzurri den 37-jährigen Schweizer gerne im Team halten möchten. Sie bieten ihm aber offenbar nur noch einen Vertrag als Nummer 2 an. Zur nächsten Saison soll ein neuer Mann kommen. Ob Sommer diese neue Rolle akzeptiert, ist ungewiss.

Eine Rückkehr zum FCB bleibt aus Basler Sicht vorerst dennoch  in weiter Ferne. Konkrete Gespräche zwischen den Protagonisten des Super League-Klubs und Sommer hat es laut «Basler Zeitung» noch nicht gegeben. Eigentlich hätten sich diese angeboten: Die frühere Nummer 1 der Bebbi weilte am vergangenen Freitag nämlich in der Stadt. Er besuchte im St. Jakob-Park das Test-Länderspiel zwischen der Schweiz und Deutschland (3:4). Auch nach insgesamt zwölf Jahren im Ausland könnte Sommer aber da bleiben. Möglich ist auch, dass er sich einem anderen Verein aus einer Topliga anschliesst. Seine Leistungen sind weiterhin solide genug, dass er einen solchen Job sicherlich angeboten bekommt, falls es bei Inter nicht mehr weitergeht.

Ein Problem für den FCB könnte auch sein, dass sich die Sommer-Zukunftsentscheidung möglicherweise hinzieht. Er verfügt bei Inter zwar über einen auslaufenden Kontrakt, steht aber nicht unter Druck. Zumal einige Klubs ihre Goaliesituation im Hinblick auf die nächste Saison noch nicht geklärt haben. In Basel ist die Ausgangslage hingegen klar: Hitz wird abgelöst, eine neue Nummer 1 muss her. Daniel Stucki hat jüngst gegenüber «SRF» erklärt, dass es eine Shortlist mit sechs Namen gibt. Sommer gehört nicht dazu, da eben selbst die FCB-Verantwortlichen eine Rückkehr noch als unrealistisch einschätzen und der erste Schritt vom Torhüter ausgehen müsste. Topfavorit für den vakanten Posten im FCB-Tor bleibt deshalb vorderhand Jonas Omlin, bei dem eine Rückkehr aus dem Ausland an die alte Wirkungsstätte deutlich realistischer ist.

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