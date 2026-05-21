GC schafft dank Penalty in der Verlängerung den Klassenerhalt

Die Grasshoppers schaffen es einmal mehr, den Klassenerhalt über die Barrage zu sichern. Im Rückspiel besiegen die Hoppers den FC Aarau im Letzigrund mit 2:1 nach Verlängerung.

Der entscheidende Treffer fällt erst in der 110. Spielminute. Mouhamed El Bachir Ngom verwertet einen Penalty. Die beiden vorherigen Tore fallen beide noch in der ersten Halbzeit. Lovro Zvonarek bringt die Zürcher in der 30. Minute in Front. Kurz vor der Pause kann Elias Filet auf sehenswerte Art und Weise ausgleichen.

Die Aarauer sind während 120 Minuten absolut auf Augenhöhe, scheitern mit dem Unterfangen Aufstieg aber einmal mehr auf der Zielgeraden.

GC hingegen kann sich zum dritten Mal in Serie via Barrage retten. Der Jubel bei Trainer Peter Zeidler, Sportchef Alain Sutter und natürlich der gesamten Mannschaft ist riesig.