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Nach Belgien

GC-Talent Christian Kouam wechselt ins Ausland

Autor: | Publiziert: 9 Juni, 2026 14:29
GC-Talent Christian Kouam wechselt ins Ausland

Die Grasshoppers verlieren eines ihrer grössten Talente: Mittelfeldspieler Christian Kouam wechselt nach Belgien und schliesst sich dem dortigen Zweitligisten K. Lierse S.K. an.

Der 20-jährige Spielmacher schloss sich im Februar 2025 GC an, nachdem er zuvor im Bayern-Nachwuchs ausgebildet wurde. Bei den Hoppers kam er vorwiegend in der zweiten Mannschaft in der Promotion League zum Zug, gab aber auch schon sein Super League-Debüt. Nun verlässt Kouam, der den belgischen, den deutschen und den kamerunischen Pass besitzt, die Schweiz.

Der Wechsel nach Belgien erfolgt ablösefrei. Kouam lief in der Vergangenheit sowohl für die belgischen als auch die deutschen Nachwuchsnationalmannschaften auf.

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