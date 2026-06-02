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GC verabschiedet auf einen Schlag gleich sechs Spieler

Autor: | Publiziert: 2 Juni, 2026 19:17
GC verabschiedet auf einen Schlag gleich sechs Spieler

Gleich sechs Spieler verlassen die Grasshoppers auf einen Schlag.

Die Zürcher verabschieden sich am Dienstag von den drei Leihspielern Jonathan Asp-Jensen, Lovro Zvonarek (beide FC Bayern) und Emmanuel Tsimba (YB). Ausserdem wird Abwehrspieler Dirk Abels nicht mehr weiterbeschäftigt. Die beiden Torhüter Nicolas Glaus und Laurent Seji verlassen die Hoppers ebenfalls.

Sportchef Alain Sutter stellt im Hinblick auf die kommende Saison erneut einen neuen Kader zusammen. Nach zuletzt drei enttäuschenden Spielzeiten, die jeweils in der Barrage endeten, will GC nächste Saison erfolgreicher auftreten.

Im Gegensatz zum Vorjahr ist der Kader der Zürcher zum jetzigen Zeitpunkt trotz der sechs Abgänge deutlich grösser.

 

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