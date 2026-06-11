GC-Leihgabe Jonathan Asp Jensen steht vor Wechsel in die Serie A

Der dänische Offensivspieler Jonathan Asp Jensen könnte nach seiner einjährigen Leihe bei den Grasshoppers in die Serie A weiterziehen.

Erst einmal ist der 20-Jährige nach der Beendigung seines Engagements bei GC zum FC Bayern zurückgekehrt, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht. Asp Jensen hat jedoch keine Aussicht auf einen Platz bei den Profis, weshalb er in diesem Sommer erneut wechseln wird. Nach Angaben der «Bild» ist das Interesse am Youngster gross. Gleich mehrere Bundesliga-Klubs sowie Vereine aus Frankreich und Portugal haben ihn auf dem Schirm. In Front liegen soll jedoch Lazio aus der Serie A.

Die Römer sind von den Qualitäten des Offensivspielers vollends überzeugt und haben bereits konkrete Schritte für eine Verpflichtung getätigt. Die beiden Klubs stecken in Verhandlungen, wobei die Bayern Weiterverkaufsbeteiligung oder gar eine Rückkaufoption pochen könnten. Sollte der Wechsel klappen, würde Asp Jensen in der kommenden Saison auf Gennaro Gattuso als Trainer treffen.

In der abgelaufenen Spielzeit gelangen dem Nachwuchstalent für GC in 40 Pflichtspielen 15 Torbeteiligungen. Damit war er massgeblich am Klassenerhalt der Zürcher beteiligt.