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In die Dörfer der Region

GC geht für die Saisonvorbereitung zu den Fans

Autor: | Publiziert: 12 Juni, 2026 10:08
GC geht für die Saisonvorbereitung zu den Fans

Die Grasshoppers suchen den Kontakt zu ihren Fans und verlagern Teile der Saisonvorbereitung in die umliegenden Dörfer.

So wird GC im Rahmen der «GCZ-Sommertour» mehrere öffentliche Trainingseinheiten bei insgesamt vier Vereinen aus der Region bestreiten: Mit dabei sind der FC Embrach, der FC Regensdorf, der FC Urdorf und der FC Kreuzlingen. An den ersten drei Standorten absolviert das Team je eine öffentliche Trainingseinheit mit anschliessendem Meet & Greet, den Abschluss der GCZ-Sommertour bildet das Testspiel gegen den FC Kreuzlingen.

Die Sommertour findet zwischen dem 23. und 27. Juni statt. Vor Ort können Fans das Training respektive das Testspiel live verfolgen und danach beim Meet & Greet Fotos machen und Autogramme holen. Für die kleinen Fans gibt es einen Kids-Stand, auch ein Fanshop ist mit dabei.

 

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