Ex-GC-Youngster Jonathan Asp Jensen hat Zukunfts-Entscheidung getroffen

Jonathan Asp Jensen wurde von den Grasshoppers nach einer erfolgreichen Leihe vor kurzem verabschiedet. Für den 20-Jährigen geht es nun zunächst zurück zum FC Bayern. Der Däne wird aber gleich weiterziehen.

Laut «Bild» spielt Asp Jensen trotz seines guten Jahres in der Super League in den Bayern-Planungen keine zentrale Rolle mehr. Dies wurde ihm inzwischen auch mitgeteilt. Er sucht nun trotz Vertrag bis 2028 beim deutschen Rekordmeister einen neuen Verein.

An Interessenten mangelt es nicht: Mehrere Bundesliga-Klubs, aber auch Vereine aus Frankreich und Portugal haben ihn nach den guten Darbietungen bei GC ins Visier genommen. Konkrete Angebote könnten bald folgen.

Ganz loslassen wollen die Bayern wohl nicht: Bei einem Verkauf soll eine Rückkaufoption oder zumindest eine Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart werden. Die Münchner zahlten im Sommer 2022 rund 1,2 Mio. Euro Ablöse für den damals 16-jährigen Junior des FC Midtjylland. Die Entwicklung des polyvalenten Angreifers ist seither sehr gut. Für die Bayern-Profis reicht es allerdings (noch) nicht ganz.