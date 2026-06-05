SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nächster Schritt bekannt

Ex-GC-Youngster Jonathan Asp Jensen hat Zukunfts-Entscheidung getroffen

Autor: | Publiziert: 5 Juni, 2026 18:34
Ex-GC-Youngster Jonathan Asp Jensen hat Zukunfts-Entscheidung getroffen

Jonathan Asp Jensen wurde von den Grasshoppers nach einer erfolgreichen Leihe vor kurzem verabschiedet. Für den 20-Jährigen geht es nun zunächst zurück zum FC Bayern. Der Däne wird aber gleich weiterziehen.

Laut «Bild» spielt Asp Jensen trotz seines guten Jahres in der Super League in den Bayern-Planungen keine zentrale Rolle mehr. Dies wurde ihm inzwischen auch mitgeteilt. Er sucht nun trotz Vertrag bis 2028 beim deutschen Rekordmeister einen neuen Verein.

An Interessenten mangelt es nicht: Mehrere Bundesliga-Klubs, aber auch Vereine aus Frankreich und Portugal haben ihn nach den guten Darbietungen bei GC ins Visier genommen. Konkrete Angebote könnten bald folgen.

Ganz loslassen wollen die Bayern wohl nicht: Bei einem Verkauf soll eine Rückkaufoption oder zumindest eine Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart werden. Die Münchner zahlten im Sommer 2022 rund 1,2 Mio. Euro Ablöse für den damals 16-jährigen Junior des FC Midtjylland. Die Entwicklung des polyvalenten Angreifers ist seither sehr gut. Für die Bayern-Profis reicht es allerdings (noch) nicht ganz.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Nächster Schritt bekannt

Ex-GC-Youngster Jonathan Asp Jensen hat Zukunfts-Entscheidung getroffen

5.06.2026 - 18:34
Klare Absicht

Real Madrids 150 Mio. Euro-Angebot soll nun doch Michael Olise gelten

5.06.2026 - 13:12
In Italien

Bayern-Verteidiger Min-jae Kim hat einen neuen Klub gefunden

5.06.2026 - 12:02
Es geht nach Frankreich

Yan Diomande hat seinen nächsten Klub ausgewählt

5.06.2026 - 10:53
Endgültiger Abschied

Der FC Bayern verkauft Daniel Peretz und kassiert dicke Summe

5.06.2026 - 10:23
Positiver Austausch

Der FC Bayern hat sich mit Nationalspieler Nathaniel Brown geeinigt

4.06.2026 - 15:48
Nottingham übernimmt ihn

Der Verkauf von Daniel Peretz beim FC Bayern steht kurz bevor

4.06.2026 - 10:19
Transfer vor Abschluss

Ismaël Saibari absolviert Medizintest für Bayern-Wechsel in den USA

3.06.2026 - 15:37
In Portugal

Yann Sommer will gemeinsam mit Müller & Hummels bei Klub einsteigen

3.06.2026 - 11:27
Bis im August

Max Eberl muss sich beim FC Bayern für Weiterbeschäftigung empfehlen

3.06.2026 - 09:48