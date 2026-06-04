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Der Verkauf von Daniel Peretz beim FC Bayern steht kurz bevor

Autor: | Publiziert: 4 Juni, 2026 10:19
Der Verkauf von Daniel Peretz beim FC Bayern steht kurz bevor

Der FC Bayern wird seinen Torhüter Daniel Peretz in Kürze definitiv verkaufen.

Der 25-jährige Israeli verbrachte die vergangene Rückrunde beim englischen Zweitligisten FC Southampton. Nun stehen die Saints laut «Daily Echo» in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Festverpflichtung von Peretz.

Die Engländer hoffen demnach, den Deal sogar noch in dieser Woche über die Bühne zu bringen. Mit den Bayern wurde beim Leihtransfer im Januar eine Kaufoption in Höhe von 8 Mio. Euro vereinbart. Peretz hatte sich in Southampton in der Folge sofort als Nummer 1 etabliert und soll diesen Status beibehalten.

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