Yan Diomande hat seinen nächsten Klub ausgewählt

Yan Diomande bereitet sich mit der Elfenbeinküste derzeit auf die WM vor, wo er für seine Mannschaft eine tragende Rolle spielen soll. Im Anschluss scheint er RB Leipzig nach nur einer Saison für einen Topklub zu verlassen.

Der FC Liverpool und die Bayern wurden in jüngerer Vergangenheit mehr oder weniger intensiv mit dem 19-jährigen Flügelstürmer in Verbindung gebracht. Champions League-Sieger Paris St. Germain soll die beiden Klubs nun aber überflügelt haben: Diomande möchte laut «Foot Mercato» gerne zum Ligue 1-Klub wechseln.

Die Pariser wollen nun in Verhandlungen mit RB treten: Der Bundesligist plant grundsätzlich weiterhin mit Diomande, der noch bis 2030 unter Vertrag steht und erst ein Jahr im Verein weilt. Auch eine Vertragsverlängerung ist ein Thema. Irgendwo gibt es allerdings auch eine Schmerzgrenze. Wird diese erreicht, werden die Roten Bullen einem Verkauf des Stürmers letztlich zustimmen.

Diomande hat in seiner Debütsaison für Leipzig in 36 Partien 13 Treffer und zehn Assists markiert.