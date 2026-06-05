Milan hat bereits mit Oliver Glasner gesprochen

Der AC Mailand denkt bei der Besetzung des zurzeit vakanten Trainerpostens sehr intensiv an Oliver Glasner.

Der 51-jährige Österreicher hat sich nach zwei sehr erfolgreichen Jahren jüngst mit dem Europa League-Titel von Crystal Palace verabschiedet und ist bereit für ein neues Abenteuer. Wie «Sky Sports» berichtet, haben Milan-Verantwortliche bereits direkten Kontakt zu Glasner gesucht.

Der Erfolgscoach war in jüngerer Vergangenheit auch schon bei anderen Premier League-Klubs und Bundesligisten im Gespräch. Milan könnte nun aber zu einer sehr heissen Spur werden. Bei den Rossoneri kam es zuletzt zu einer Tabula rasa mit zahlreichen Entlassungen. Auch Trainer Massimiliano Allegri musste gehen.