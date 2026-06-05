Real Madrids 150 Mio. Euro-Angebot soll nun doch Michael Olise gelten

Real Madrids Präsdient Florentino Perez hat am Donnerstag vollmundig angekündigt, dass er in der kommenden Woche ein 150 Millionen Euro-Angebot für einen Superstar abgeben wird. Dabei schloss er Profis aus der Premier League und auch Bayern-Star Michael Olise explizit aus. Eine englische Zeitung berichtet nun, dass die Offerte eben doch genau Olise gelten soll.

Laut «Telegraph» wird Real am kommenden Dienstag beim FC Bayern vorstellig werden und 150 Millionen Euro Ablöse für den französischen Nationalspieler bieten. Voraussetzung dafür ist, dass Perez die Präsidentschaftswahl am Sonntag gegen Herausforder Enrique Riquelme gewinnt. Davon gehen jedoch alle aus.

Die Bayern haben sich zum Ende der abgelaufenen Spielzeit in der Personalie Olise ganz klar positioniert: Demnach wird kein Angebot der Welt ausreichen, um den 24-Jährigen loszueisen. Die Münchner betonen immer wieder, dass sie kein Verkäuferklub sind und an ihren Stars festhalten. Insbesondere beim Flügelstürmer soll dies der Fall sein.

Die kommende Woche könnte spannend werden…