Max Eberl muss sich beim FC Bayern für Weiterbeschäftigung empfehlen

Bei einer Aufsichtsratssitzung im August wird entschieden, ob Bayerns Sportvorstand Max Eberl weitermachen darf oder nicht.

Vorerst steht der 52-Jährige noch für eine weitere Spielzeit bis 2027 unter Vertrag. Laut «Sport Bild» kann und muss sich Eberl nun in der anstehenden Transferperiode für eine Weiterbeschäftigung empfehlen. Angeblich ist sogar eine sofortige Trennung im August nicht völlig ausgeschlossen.

Zumindest Teile des Aufsichtsrats sollen die Arbeit eher kritisch beäugen. Die «Sport Bild» beziffert die Chancen auf eine Verlängerung aber immerhin auf 60 zu 40.