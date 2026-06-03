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Transfer vor Abschluss

Ismaël Saibari absolviert Medizintest für Bayern-Wechsel in den USA

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 15:37
Ismaël Saibari absolviert Medizintest für Bayern-Wechsel in den USA

Der Wechsel des marokkanischen Offensivspielers Ismaël Saibari zum FC Bayern steht bereits vor dem Abschluss.

Nachdem sich die Münchner mit dem 25-Jährigen bereits sehr rasch auf einen Wechsel bzw. die Vertragsmodalitäten geeinigt haben, steht nun auch die grundsätzliche Vereinbarung mit der PSV Eindhoven, wo Saibari eigentlich noch bis 2029 unter Vertrag steht.

Der Rechtsfuss wird beim deutschen Rekordmeister einen Kontrakt bis 2031 unterzeichnen. Laut «Foot Mercato» bestreitet Saibari den obligatorischen Medizincheck für den Transfer in den USA, wo er mit der marokkanischen Nationalmannschaft ab nächster Woche in die WM startet.

Die Ablöse liegt voraussichtlich irgendwo zwischen 48 und 60 Mio. Euro. Letzte Details seien noch zu klären. An diesen wird der Wechsel aber nicht mehr scheitern.

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