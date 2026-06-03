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Wechselwunsch platziert

Lugano-Stürmer Georgios Koutsias steht vor Absprung nach Portugal

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 14:38
Lugano-Stürmer Georgios Koutsias steht vor Absprung nach Portugal

Der griechische Stürmer Georgios Koutsias sieht seine Zukunft nicht mehr beim FC Lugano. Für den 22-jährigen Angreifer könnte es nach Portugal gehen.

Erstligist Famalicão hat sogar schon ein Angebot für Koutsias abgegeben, wie Luganos Sportchef Sebastian Pelzer gegenüber «Blick» bestätigt. Die Offerte entspricht jedoch noch nicht den Vorstellungen der Tessiner. Die Portugiesen müssen wohl nachlegen.

Der Mittelstürmer möchte den Super League-Klub nach anderthalb Jahren verlassen und weiterziehen. Bereits in der Winterpause war ein Transfer ein heisses Thema, nachdem Koutsias in einem Testspiel mit Teamkollege Kevin Behrens aneinandergeraten war. Nun soll der Transfer trotz Vertrag bis 2028 endgültig erfolgen.

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