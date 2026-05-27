Luganos Spielmacher Uran Bislimi steht bei einem Ligue 1-Klub ganz oben auf der Liste

Mittelfeldspieler Uran Bislimi läuft seit vier Jahren für den FC Lugano und ist dort absoluter Leistungsträger. Seine starken Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit sind einem Ligue 1-Klub positiv aufgefallen.

Wie «Foot Mercato» berichtet, beschäftigt sich Lille sehr konkret mit der Personalie. Bislimi ist Schweizer Nationalspieler und verfügt auch über den kosovarischen Pass. Sein Vertrag in Lugano läuft nur noch ein Jahr.

In Lille wird es im Sommer wohl zu einigen Veränderungen im Kader kommen. Der Kontrakt von Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb endet im Juni. Bislimi ist ein möglicher Nachfolger.

Noch haben die Franzosen für den Spielgestalter kein konkretes Angebot abgegeben. Dies könnte jedoch schon demnächst geschehen.