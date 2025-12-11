Die Young Boys landen 3 Big Points

Die Young Boys gewinnen am 6. Spieltag in der Europa League beim 1:0-Sieg gegen den OSC Lille drei wichtige Punkte, die den Weg für die Qualifikation für die K.o.-Phase des Wettbewerbs freimachen.

Damit kommen die Bernern nach drei Siegen und drei Unentschieden im Wettbewerb auf 9 Punkte und stehen zwischenzeitlich wieder unter den besten 24 Mannschaften, die sich für die nächste Phase qualifizieren. Den einzigen Treffer des Abends erzielt Darian Males in der 61. Minute.

Die Weichen werden aber früher gestellt: Nach einer guten halben Stunde sieht Lilles Ayyoub Bouaddi die Rote Karte, da er Alan Virgius im Strafraum zurückhält. Den fälligen Penalty kann Chris Bedia nicht verwerten, YB spielt von da an aber mit einem Mann mehr.

Die Berner zeigen letztlich in allen Bereichen eine solide Leistung und lassen defensiv nur sehr wenig zu. Somit gehen sie verdient als Sieger vom Platz. Einen unschönen Moment gibt es allerdings unmittelbar vor Abpfiff: Der erst kürzlich von einem Kreuzbandriss genesene Alvyn Sanches überstreckt sich das Bein und verletzt sich möglicherweise wieder am Knie. Ob erneut eine Blessur vorliegt, ist noch unklar.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 20:46