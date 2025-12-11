YB-Schock: Alvyn Sanches verletzt sich erneut am Knie

Der 1:0-Sieg von YB gegen Lille in der Europa League könnte für Alvyn Sanches ganz böse enden: Unmittelbar vor Abpfiff verletzt sich der 22-Jährige wieder am Knie.

Der Spielmacher hatte sich gerade erst von seinem im Frühling erlittenen Kreuzbandriss erholt. Bei einer unglücklichen Aktion zieht er sich in der Schlussphase des Spiels gegen Lille möglicherweise eine neuerliche Knieverletzung zu. Sein rechtes Bein wird überstreckt, ausserdem kriegt er auch noch einen Schlag ab. Sanches krümmt sich vor Schmerzen und muss das Spielfeld gestützt von Betreuern verlassen. Er will dann zwar zunächst noch einmal eingreifen, dazu kommt es aber nicht.

Ob sich der Offensivspezialist nun erneut verletzt hat, ist noch unklar. Weitere Abklärungen sind notwendig.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 21:01