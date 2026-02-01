Mathys Tel entscheidet sich für Verbleib bei Tottenham

Mathys Tel bleibt bei Tottenham Hotspur. Der 20-jährige Angreifer stand in diesem Winter bei zahlreichen Klubs auf dem Zettel, darunter mehrere Vereine aus Frankreich wie Lille, Olympique Marseille und AS Monaco. Auch Interessenten aus Italien, Spanien, Deutschland und England hatten sich nach seiner Situation erkundigt.

Nach einer Phase des Abwägens fiel nun jedoch die Entscheidung zugunsten eines Verbleibs in London. Ausschlaggebend war ein klärendes Gespräch mit Trainer Thomas Frank, der dem französischen U21-Nationalspieler seine Perspektive aufgezeigt und ihm eine wichtige Rolle in den Planungen zugesichert haben soll.

Tel war im Sommer 2025 für eine Ablöse im Bereich von 45 bis 50 Millionen Euro zu Tottenham gewechselt und ist dort noch bis 2031 unter Vertrag. In der laufenden Premier-League-Saison kommt er bislang auf 16 Einsätze und drei Treffer. Sein Marktwert wird aktuell auf rund 30 Millionen Euro geschätzt.