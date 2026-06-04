Auch englische Klubs umgarnen Luganos Uran Bislimi

Luganos Mittelfeldspieler Uran Bislimi weckt grosse Begehrlichkeiten: Neben dem Ligue 1-Verein OSC Lille haben ihn auch englische Klubs auf dem Schirm.

Der 26-jährige gebürtige Basler schnürt seine Schuhe bereits seit vier Jahren für den FC Lugano. Sein Vertrag bei den Tessinern läuft allerdings im Juni 2027 aus. Ein Abgang in diesem Sommer würde sich durchaus anbieten, da Lugano dann zumindest noch eine Ablöse kassieren könnte. Wie Transferexperte Rudy Galetti berichtet, sind mehrere englische Klubs an den Spielmacher herangetreten, um sich über ihn zu informieren. Zuvor berichtete «Foot Mercato» bereits über das Interesse aus Lille.

Bislimi hat in der abgelaufenen Saison in 39 Pflichtspielen für seinen Klub fünf Tore und vier Assists beigesteuert. Der ehemalige Junior des FC Basel war bislang noch nicht im Ausland tätig. Ein Engagement dort könnte ihn aber durchaus reizen. Im Jahr 2023 bestritt er zwei Länderspiele für die Schweiz. Nach der EM 2024 wurde er von Murat Yakin für die Nations League noch einmal aufgeboten, jedoch nicht mehr eingesetzt. In der aktuellen WM-Kampagne spielte er trotz solider Leistungen in Lugano aufgrund der grossen Konkurrenzsituation im Mittelfeld keine Rolle.