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Neuer Job

Ancelotti hat in der Ligue 1 unterschrieben

Autor: | Publiziert: 1 Juni, 2026 13:06
Ancelotti hat in der Ligue 1 unterschrieben

Davide Ancelotti ist wie angekündigt neuer Trainer von Ligue 1-Klub Lille OSC.

Der 36-jährige Italiener hat bei den Franzosen einen Zweijahresvertrag bis 2028 unterzeichnet. Ancelotti war zuletzt in erster Linie als Co-Trainer seines Vaters Carlo tätig. Letztes Jahr übernahm er zwischenzeitlich und nur für kurze Zeit den brasilianischen Erstligisten Botafogo. Nun kehrt er nach Europa zurück.

Mit Lille kann er in der kommenden Saison in der Champions League teilnehmen. Er beerbt Bruno Génésio, der den Trainerposten nach zwei Jahren niedergelegt hat.

In der Vergangenheit wurde Davide Ancelotti zeitweise auch als neuer Trainer des FC Basel gehandelt.

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