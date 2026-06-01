Der VfB Stuttgart bestätigt die Unterschrift von Topverdiener Deniz Undav

Der VfB Stuttgart bestätigt die Vertragsunterzeichnung von Deniz Undav.

Der 29-jährige Torjäger verlängert bei den Schwaben vorzeitig bis 2029 (mit Option auf ein weiteres Jahr) und avanciert zum unangefochtenen Topverdiener. Undav kassiert Berichten zufolge ab sofort rund 5,5 Mio. Euro pro Jahr. Ein Handgeld in Höhe von 4 Mio. Euro ist ebenfalls enthalten.

Die Verhandlungen zogen sich über mehrere Wochen, konnten nun aber vor der WM erfolgreich abgeschlossen werden. Undav läuft seit 2023 für den VfB auf – zunächst auf Leihbasis und seit zwei Jahren als fester Bestandteil der Mannschaft.

«Deniz ist beim VfB zum Nationalspieler und WM-Teilnehmer geworden, die Vizemeisterschaft, der DFB-Pokalsieg und ganz aktuell die erneute Qualifikation für die Champions League sind eng mit dem Namen Deniz Undav verbunden. Auch in unseren Zukunftsplanungen ist für Deniz eine wesentliche Rolle vorgesehen, deshalb haben wir uns intensiv darum bemüht, den gemeinsamen Vertrag vorzeitig zu verlängern», sagt Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zum neuen Vertrag.

Undav freut sich ebenfalls: «Die vorzeitige Vertragsverlängerung bedeutet mir extrem viel. Danke an Alex Wehrle, Fabian Wohlgemuth und den VfB für das Vertrauen, das sie mir damit entgegenbringen. Der Verein und die Stadt sind in den letzten drei Jahren so etwas wie eine zweite Heimat für mich geworden.»