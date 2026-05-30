VfB Stuttgart macht bei Deniz Undav alles klar

Nach wochenlangen Verhandlungen ist dem VfB Stuttgart die Vertragsverlängerung mit Deniz Undav gelungen.

Der VfB Stuttgart kann nach wochenlangen Verhandlungen mit Deniz Undav offenbar bald Vollzug melden. Laut «Sky» haben sich die Schwaben mit ihrem Topstürmer auf eine Vertragsverlängerung bis mindestens 2029 geeinigt. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2027 aus.

Der Meldung zufolge bekommt Undav einen Rekordvertrag, beim VfB soll er künftig mit sechs Millionen Euro im Jahr alimentiert werden.

Undav ist beim Klub mit dem Brustring seit mehreren Jahren absoluter Leistungsträger. Seine 19 Tore und sechs Vorlagen allein in der vergangenen Bundesliga-Saison untermauern diese Einschätzung.

Seine hervorragenden Leistungen über einen längeren Zeitraum hinweg haben Undav ein WM-Ticket beschert. Mit Deutschland trifft er in der Vorrunde in Gruppe E auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.