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Noch nicht mal bestätigt

Allegri hat bei Napoli schon ersten Wunschspieler

Autor: | Publiziert: 30 Mai, 2026 14:56
Allegri hat bei Napoli schon ersten Wunschspieler

Massimiliano Allegri gilt als designierter Napoli-Coach. Zu seinem vermeintlich neuen Verein will der Übungsleiter einen Wunschspieler holen.

Seit einigen Tagen steht fest, dass Massimiliano Allegri zur kommenden Saison Napoli als Trainer übernehmen wird. Und das nur sehr kurze Zeit nach seiner Entlassung beim AC Mailand.

Dem «Corriere dello Sport» zufolge hat Allegri bei seinem neuen Verein bereits seine Transferideen vorgestellt – und im Zuge dessen einen Wunschspieler auserkoren. Dabei geht es um Adrien Rabiot von seinem ehemaligen Klub Milan, zu dem Allegri ein sehr gutes Verhältnis pflegt.

Allegri und Rabiot arbeiteten nicht nur bei Milan, sondern zuvor schon jahrelang bei Juventus Turin zusammen. Rabiot war in der zurückliegenden Saison entsprechend Stammspieler und kam auf sechs Tore und fünf Vorlagen in der Serie A.

Rabiot war erst vor einem Jahr auf Wunsch von Allegri für sieben Millionen Euro Ablöse aus Marseille gekommen. Sein Vertrag läuft 2028 aus.

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