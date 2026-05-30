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Woran der Transfer hakt

Inter Mailand lässt bei Curtis Jones nicht locker

Autor: | Publiziert: 30 Mai, 2026 10:31
Inter Mailand lässt bei Curtis Jones nicht locker

Curtis Jones steht bei Inter Mailand sehr hoch im Kurs. Bei dem Liverpool-Spieler ist ein Durchbruch aber noch ein gutes Stück entfernt.

Inter Mailand wollte Curtis Jones schon im Winter verpflichten, der FC Liverpool blockte die Abwerbeversuche jedoch allesamt ab. Der 25-Jährige steht bei den Nerazzurri für den Sommer weiterhin sehr hoch im Kurs.

Laut dem Fussballinfluencer Fabrizio Romano arbeitet Inter weiterhin an der Umsetzung des Transfers. Jones sei offen für einen Wechsel in den blauen Bezirk Mailands und beide Vereine stünden im Kontakt. Eine Einigung sei aber noch nicht Sicht.

Bisheriger Knackpunkt an dem angepeilten Wechsel ist die zu entrichtende Ablöse. Inter will 20 Millionen Euro für Jones bezahlen, Liverpool fordert allerdings einen höheren Betrag.

Jones ist ein Liverpooler Eigengewächs, verfügt bei seinem Ausbildungsklub aber nur noch über einen bis 2027 gültigen Vertrag. In der abgeschlossenen Saison kam er auf 49 Einsätze (2850 Minuten) in allen Wettbewerben mit drei Toren und ebenso vielen Vorlagen.

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